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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-5-2021

وشهد سعر صرف الدولار اليوم الأحد 23 -5- 2021، استقراراً ليصل عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزى المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-5-2021

كما استقر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

اما البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) فسجل الدولار 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 23-5-2021

أسعار اليورو

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري عند 19.06 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

الجنيه الاسترليني

كما بقي سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري ثابتا عند 22.07 جنيه للشراء و 22.22 جنيه للبيع.

الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري عند 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

كما بقي سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي ثابتا عند 51.89 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.