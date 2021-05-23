مفوض الاونروا: أشعر بالإحباط بسبب استمرار "العنف" ضد غزة

أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، عن احباطه الشديد بسبب ما يشهده قطاع غزة من عدوان "إسرائيلي" مدمر قائلًا: "سكان غزة قضوا سنوات تحت الحصار المشدد وأشعر بالإحباط بسبب العنف الذي يشهده القطاع"

وأضاف لازاريني في مؤتمر صحفي عقده في غزة: "إن مليون و400 ألف فلسطيني في غزة ينتظرون منا تقديم مساعدات وهذا يحب أن يتحقق".

وأشار إلى أن الوكالة بدأت تتلقى مساعدات لموجهة سكان غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 21-5-2021.

يُشار إلى أن قطاع غزة شهد عدوانًا اسرائيليًا استمر 11 يومًا بدأ يوم الأثنين 10-5-2021 عندما ردت المقاومة على الارهاب الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.