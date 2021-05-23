خطيب الأقصى: اقتحام الأقصى محاولة للاحتلال لإثبات عدم هزيمته بغزة

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أن سماح الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى اليوم هو محاولة لإثبات عدم هزيمته في الحرب على قطاع غزة.

وقال الشيخ صبري خلال تصريحات صحفية: "سلطات الاحتلال تريد من خلال هذه الاقتحامات، التي تمت بحراسة قوات كبيرة من الشرطة، إثبات عدم هزيمتها في الحرب التي شنتها على غزة".

وحمل صبري الاحتلال مسؤولية التوتر الذي سينجم عن استئناف الاقتحامات.

ولفت إلى أن "هذه الاقتحامات التي حصلت منذ صباح اليوم الأحد تؤكد على أطماع الاحتلال بالمسجد الأقصى".

وجدد عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، بعد 3 أسابيع من إغلاقه أمام اقتحامات المستوطنين.

وتشهد باحات المسجد الأقصى وأبوابه اعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال منذ فجر اليوم، وحولت المسجد إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت عددًا من حراس الأقصى والشبان، من أجل تأمين اقتحام المستوطنين.

ويذكر أن حكومة الاحتلال قررت منع المستوطنين من اقتحام المسجد قبل 3 أسابيع، تخللها تصدي المرابطين لاقتحام ضخم في 28 من شهر رمضان الماضي، ونصرة المقاومة في غزة للقدس والمسجد الأقصى.