رابط فحص المنحة القطرية الجديد لتوزيع 100 دولار شهر 6- 2021

رابط فحص المنحة القطرية لتوزيع 100 دولار شهر 6- 2021 ، ومع نهاية شهر مايو والدخول شهر يونيو وفي هذه الاثناء يترقب آلاف الموطنين في قطاع غزة موعد الإعلان عن صرف المنحة القطرية الجديد لاسيما أن القطاع خارج من عدوان "إسرائيلي" جديد اسفر عن استشهاد 223 شهيدا ومئات الجرحى ، علمًا أن المنحة تأتي في سياق التسهيلات التي تقدمها الدوحة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في ظل الحصار "الإسرائيلي" على غزة منذ عام 2007، تابع معنا.

حتى هذه اللحظة أي من كتابة هذه المقالة لم تصدر لجنة إعادة اعمار قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية الجديد شهر 6- 2021 ، فيما تبحث الجهات المعنية مع الدوحة سبل إدخال أموال ومساعدات المنحة .

ومنذ سنوات، تقدم الدوحة مساعدات للعائلات المتعففة في القطاع ، بواقع 100 دولار لكل أسرة، عبر المنحة القطرية ، وتشمل أيضًا انشاء مشاريع وبنية تحتية ومستشفيات .

رابط الفحص المنحة القطرية شهر 6 - 2021 :

كما ذكرنا أعلاه أنه حتى الان لم تصدر اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي حول نشر رابط الفحص وموعد توزيعها ، حال تم نشره سوف نوفر لكم الرابط هنا .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي 6-5-2021، اعلن السفير العمادي ، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم غد الجمعة الموافق 07/05/2021م، لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتمت عملية توزيع مساعدات المنحة القطرية عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.