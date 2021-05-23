الاستعلام عن منحة 500 جنية للقوي العاملة الغير منتظمة في مصر .. رابط جديد منحة العمالة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 ، حيث يبحث المستفيدين من منحة العمالة التي خصصها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم القوى العاملة عبر توفير أموال لهم في ظل تداعيات جائحة كورونا وتفشيها بين المواطنين والاضرار الناجمة عنها ، وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية السائدة في الدولة ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة لتتمكنوا من الاستعلام عن اسمائكم ، تابع حتى النهاية .

ونواصل في كل فترة كتابة هذه المقالات التي تتحدث عن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 وذلك إلى الذين تضرروا في الفترة الأخيرة بسبب الحظر الجزئي الذي فرضه رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب الإعلان الصادر عن السلطات، فإن منحة العمالة الغير منتظمة تتصدر بـ 500 جنيه، ومن المتوقع أن تدير وزارة التضامن الاجتماعي الأموال اللازمة بناء على الأوامر السابقة بإعادة صرف ألـ 500 جنيه مرة أخرى.

وهذا التوقع، يأتي لضمان صرف تلك الصبحة حال ترولها يحب دائما تحديث البيانات للمستفيدين عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

إليك شروط الحصول على منحة العمالة :

أولاً: الشرط الأول، أن يكون الشخص المستفيد من هذه المنح بشكل كامل لا يملك أي وسيلة من وسائل العمل المختلفة والتي تجني عليه المال، حيث إذا تم اثبات ذلك فسوف يتم رفضه بشكل كامل.

ثانيًا: الشرط الثاني، ويمكن أن تحصل على المنحة الأرامل والمطلقات.

إليك رابط الاستعلام عن منحة 500 جنية للقوي العاملة الغير منتظمة :

أولاً: ولابد من الأشخاص المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة ، أن يتابعوا هذه الخطوات :.

أولاً: وفي الخطوة الأولى يترتب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة هو https://www.manpower.gov.eg

ثانيًا: وفي الخطوة التالية، اضغط علي منحة العمالة الغير منتظمة

ثالثا: ثم يترتب على المستفيد من المنحة إدخال الرقم القومي قيم الضغط علي الاستعلام

رابعًا: وأخيرًا ، سوف تظهر كل المعلومات التي تريد معرفتها الخاصة بالعمالة الغير منتظمة

وفي تاريخ 14-4-2021، أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين المديرية بمحافظة شمال سيناء 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم أثنين من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

وهذا التعيين الجديد في سيناء، يأتي ضمن 186 شاباً مسجلين من راغبي العمل.