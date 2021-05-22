سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 22-5-2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري في هذا المقال اسعار الذهب في سوريا، لانها تهم الكثير من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 22 -5- 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق باسعار العملات والذهب وغيرها، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الذهب في سوريا، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 22 -5- 2021

شهدت أسعار الذهب في اليوم السبت 22 -5- 2021، استقرارا خلال تعملات اليوم وفق نشرة "جمعية الصاغة".

الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم السبت في السوق السورية غير الرسمية نحو 184 ألفا و793 ليرة للشراء، و189 ألفا و624 ليرة للبيع.

الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 161 ألفا و765 ليرة للشراء، و165 ألفا و995 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 22 -5- 2021

الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم السبت نحو 138 ألفا و738 ليرة للشراء، و142 ألفا و365 ليرة للبيع.

سعر الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم السبت نحو 117 ألفا و438 ليرة للشراء، و120 ألفا و509 ليرات للبيع.