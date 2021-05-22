رابط استكمال صرف المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة

رابط صرف المنحة القطرية لتوزيع 100 دولار على الأسر الفلسطينية داخل قطاع غزة المحتاجة ، وتأتي استكمالاً لتوزيع المنحة السابقة، التي أعلنت عنها اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري محمد العمادي ، ولقد قمنا بوضع الرابط الخاص بالمنحة القطرية الجديد في هذه المقالة عملًا أن وزارة الاتصالات والمعلومات لقد أعلنت اليوم السبت الموافق 22/5/2021 انه سيتم استكمال صرف المنحة القطرية وذلك يوم الاحد الموافق 23/5/2021 من الساعة 8 وحتى 6 مساءا حسب الالية المتبعة في جميع مكاتب البريد وتابعت الوزارة أنه بإمكان المستفيد معرفة الموعد والمكان المخصص لاستلام المنحة من خلال الرابط الالكتروني وهو ما ارفقنا في الاسفل .

وبعد الانتهاء من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فجر يوم الجمعة، أعادت وزارة الاتصالات استكمال عملية صرف المنحة القطرية لتوزيع 100 دولار ، تلاه بحث المستفيدين البالغ عددهم 100 الف عائلة عن الرابط لاستعلام عن اسماءهم ووقت الاستلام .

خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية :

أولا: قم بالدخول على رابط صرف المنحة القطرية وهو ( هنا ).

ثانيًا: بعدها قم بالدخول على خدمة الاستعلام الحكومي المركزي . قم بكتابه البيانات المطلدية منك إلى رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

ثالثًا: اضغط على أيقونة استعلام ، وستظهر لك النتيجة البحث مباشرة.



تعليمات لاستلام المنحة القطرية

وشدّد على ضرورة التزام المستفيدين بالتعليمات التالية:-

1. الصرف للمستفيد شخصياً

2. التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف

3. احضار قلم شخصي للتوقيع

4. ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة

5. تعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول للاماكن المخصصة للصرف

6. على المستفيد الذي لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة

7. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان)

8. يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.