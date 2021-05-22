أول مركبة تجوال صينية تهبط على سطح المريخ

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية اليوم السبت أن أول مركبة تجوال صينية "تشورونغ" هبطت على سطح المريخ.

وتعد الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الامريكية التي تنجح في إنزال وتشغيل مركبة تجوال على المريخ.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد حطت المركبة “تشورونغ” عجلاتها على سطح المريخ في الساعة 10:40 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين)، حسبما أعلنت الهيئة المذكورة.

وأُطلق المسبار الصيني “تيانون-1″، المكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة تجوال، في 23 يوليو عام 2020. وهبطت مركبة الهبوط التي تقل مركبة التجوال في الجزء الجنوبي من يوتوبيا بلانيتيا، وهو سهل شاسع يقع في نصف الكرة الشمالي للمريخ، يوم 15 مايو الجاري.