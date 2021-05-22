اسعار الخضروات والدجاج اليوم السبت 22-5-2021

استقرت اسعار الخضروات في اسواق قطاع غزة بشكل نسبي اليوم السبت 22-5-2021 بعد ارتفاع ملحوظ شهدته خلال ايام العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وجاءت اسعار الخضروات والدجاج اليوم السبت على النحو التالي:
الطماطم: الكيلو 1 شيكل
الخيار: الكيلو 2 شيكل
البصل: الكيلو 1 شيكل
الكوسا: الكيلو 1.5 شيكل
الباذنجان: الكيلو 1.5 شيكل
بطاطس: الكيلو 1.5 شيكل
الفلفل: الكيلو 6 شيكل
الجزر: الكيلو 1.5 شيكل
الثوم: الكيلو 8 شيكل
الملفوف: الكيلو 2 شيكل
الزهرة: الكيلو 3 شيكل
القرع: الكيلو 2 شيكل
ليمون: الكيلو 1.7 شيكل
الملوخية: الكيلو 2 شيكل
الفصوليا: الكيلو 5 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 11 شيكل الكرتونة
دجاج: 11 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد
لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد