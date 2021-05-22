اسعار الخضروات والدجاج اليوم السبت 22-5-2021

استقرت اسعار الخضروات في اسواق قطاع غزة بشكل نسبي اليوم السبت 22-5-2021 بعد ارتفاع ملحوظ شهدته خلال ايام العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وجاءت اسعار الخضروات والدجاج اليوم السبت على النحو التالي:

الطماطم: الكيلو 1 شيكل

الخيار: الكيلو 2 شيكل

البصل: الكيلو 1 شيكل

الكوسا: الكيلو 1.5 شيكل

الباذنجان: الكيلو 1.5 شيكل

بطاطس: الكيلو 1.5 شيكل

الفلفل: الكيلو 6 شيكل

الجزر: الكيلو 1.5 شيكل

الثوم: الكيلو 8 شيكل

الملفوف: الكيلو 2 شيكل

الزهرة: الكيلو 3 شيكل

القرع: الكيلو 2 شيكل

ليمون: الكيلو 1.7 شيكل

الملوخية: الكيلو 2 شيكل

الفصوليا: الكيلو 5 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 11 شيكل الكرتونة

دجاج: 11 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد

لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد