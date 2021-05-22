طقس فلسطين اليوم السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم السبت 22-5-2021 غائما جزئيا، وباردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ساعات المساء والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، وباردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في معظم المناطق، حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، خاصة في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا بوجه عام، ومعتدلاً في معظم المناطق، حارا نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، خاصة في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من شدة سرعة الرياح خاصة اليوم.