لبنان: احتفالات في العديد من المناطق اللبنانية بنصر المقاومة في فلسطين

تحولت الوقفات التضامنية في لبنان إلى إحتفالات نصر للمقاومة الفلسطينية على الآلة العسكرية الصهيونية في قطاع غزة والقدس.

ونظم حزب الله في منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت، احتفالا تضامنيا مع فلسطين تحدث خلالها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة الذي اكد ان المقاومة الفلسطينية واصلت فرض المعادلات بوجه الإحتلال.

عاصمة الشمال طرابلس واكبت الانتصار بإحتفالات حاشدة منذ الفجر الى ما بعد بعد صلاة الجمعة ..

وسط بيروت نظم إعلاميون لبنانيون وفلسطينيون في ساحة الشهداء وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطين ورفضا للإعتداءات الصهيونية التي طالت المؤسسات الإعلامية والصحافية في قطاع غزة.

وتضامنا مع أطفال غزة وقفو لأطفال المخيمات الفلسطينية في لبنان أمام مقر الصليب الأحمر اللبناني في بيروت رفعت خلالها لافتات ضد الوحشية الصهيونية بحق اطفال فلسطين.