الغرفة المشتركة: صواريخ المقاومة دكت جميع المناطق المحتلة بطريقة غير مسبوقة

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية دكت كل مناطق الاحتلال بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الصراع، موضحةً أنها "تابعت تكتيكات جديدة في الرماية الصاروخية".

وأوضح الغرفة المشتركة، "لقد شلت المقاومة الحياة في كيان العدو لمدة 11 يومًا، إذ ضربت مواقع العدو الحساسة والاستراتيجية من مطارات وقواعد عسكرية".

وبيّنت أن المقاومة خاضت هذه المعركة التاريخية من أجل القدس والأقصى جوهر الصراع، مشدّدةً "لن نمرر العدوان على اهلنا في اي مكان دون رد من المقاومة".

وذكرت أن العدو فشل في توقع مستوى رد المقاومة وحجمه، وتابعت: لقد فشل الاحتلال حين راهن على تراجع شعبنا بالقتل وتدمير الابراج والمنازل".

وشدّدت على أن المقاومة حتى اللحظة الأخيرة كانت قادرة على توجيه رميات صاروخية، وعلى الأطراف المعنية أن تلجم الاحتلال عن التعرض لشعبنا في القدس والشيخ جراح، وأن المقاومة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان اسرائيلي على شعبنا".

وقالت الغرفة المشتركة: إن "هزيمة الكيان الصهيوني ممكنة بل حتمية بإذن الله عز وجل".

وشن الكيان المحتل عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، استمر مدته 11 يومًا، دمرت الاحتلال خلاله العديد من المنازل والابراج السكنية والبنية التحتية، كما ادوى بحياة مئات المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن اجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها الساعة 12:15 ظهرا، بأن عدد الشهداء وصل الى 243 شهيد من بينهم 66 طفل و39 سيدة و17 مسن، فيما وصل عدد الإصابات الى 1910 إصابة بجراح مختلفة.