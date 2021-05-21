بالصور مؤتمر صحفي للناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة عقب انتصار المقاومة في معركة" سيف القدس"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:42 م
21 مايو 2021
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