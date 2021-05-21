إعلاميون فلسطينيون ولبنانيون يحتجون ضد اعتداءات الاحتلال على الاعلام في غزة

نظّم إعلاميون لبنانيون وفلسطينيون وقفة احتجاجية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات الاعلامية والعاملين فيها في فلسطين المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

نظّم إعلاميون لبنانيون وفلسطينيون وقفة احتجاجية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات الاعلامية والعاملين فيها في فلسطين المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وتناولت الكلمات، في الفعالية التي حملت عنوان "إعلاميون لبنانيون وفلسطينيون مع الشعب والمقاومة"، جرائم العدوان الإسرائيلي على القطاع الإعلامي واستهداف مؤسساته بشكل مباشر وقتل واعتقال العاملين فيه سواءً في قصف قطاع غزة أو الاعتداءات من شرطة الاحتلال في القدس والداخل الفلسطيني المحتل.

وقد هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل كلي، 205 منزل وشقق وبرج سكنية، ومقرات 33 مؤسسة إعلامية، فضلاً عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى، خلال 11 يوماً من عدوانه.