أبو حمزة: الكلمة الأخيرة ستكون للمقاومة في الميدان على قاعدة "وإن عدتم عدنا"

أكد أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فجر اليوم الجمعة 21/5/2021، أن الكلمة الأخيرة ستكون دوماً للمقاومة في الميدان على قاعدة "وإن عدتم عدنا".

وقال أبو حمزة في تصريح له على قناته "تليجرام":" نؤكد أننا خلف قيادتنا، وملتزمون بقرار وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه ويبدأ سريانه بعد الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، مع تشديدنا الحازم على الرد على أي خرق صهيوني قبل أي دقيقة من الساعة المعلنة لوقف إطلاق النار، وستبقى أيادي مقاتلينا على الزناد، والكلمة الأخيرة ستكون دوماً للمقاومة في الميدان على قاعدة "وإن عدتم عدنا".

وأُعلن قبيل ساعتين رسمياً عن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة برعاية مصرية.

وشن الاحتلال منذ 11 يوماً عدواناً همجياً على قطاع غزة، خلف أكثر من 230 شهيداً بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وتدمير الآلاف من المنشآت المدنية والمصانع والأبراج السكنية.