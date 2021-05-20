مع استمرارالعدوان على القطاع.. صحة غزة: 232 شهيد وإصابة 1900 اصابة بجراح مختلفة

ارتفع عدد شهداء واصابات عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم 11 على التوالي، اليوم الخميس، إلى 232 شهيدًا و1900 إصابة، جلهم من المدنيين.

وأفادت وزار ة الصحة، عند الساع السادسة مساءً، وفي تحديث لإجمالي لضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة، بارتقاء 232 شهيد من بينهم 65 طفل و 39 سيدة و 17 مسن اضافة الى 1900 اصابة بجراح مختلفة.

في حين، يواصل جيش الاحتلال عدوانه جوًا وبرًا وبحرًا على القطاع، مستهدفًا جميع أماكن تواجد المدنيين ومنازلهم، ما يسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات، آخرها استهداف سيارة مدنية ومنزل في شمال قطاع غزة.