سرايا القدس تبث مشاهد مصورة جديدة لقصفها البلدات المحتلة والحشودات العسكرية بقذائف الهاون

بثت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد مصورة جديدة لحظة قصفها المغتصبات المحتلة والحشودات العسكرية لقوات الاحتلال عند النقاط المتاخمة لقطاع غزة، وذلك ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة على سكان القطاع، لليوم 11 على التوالي.

وأعلنت السرايا، في بيان لها، اليوم، توجيها ضربات صاروخية اتجاه البلدات المحتلة، على مديات مختلفة، فيما تواصل السرايا ضربها للبدات على مدار العدوان "الإسرائيلي" على القطاع.

وقصفت عصر اليوم، سرايا القدس مدينتي سديروت ونتيفوت برشقات صاروخية مكثفة، فيما اعترف العدو بسقوط صواريخ في تلك البلدات متسببة بإضرار بليغة.

لمشاهد المقطع المصور لحظة قصف السرايا للبدات المحتلة والحشودات (هنا)