بالصور بلدية غزة: 20% من سكان غزة دون ماء بعد قصف الليلة الماضية

أكدت بلدية غزة أن قصف الاحتلال لخطين ناقلين للمياه في منطقة الصفطاوي تسببا في قطع المياه 20 % من سكان المدينة وزاد من أزمة المياه التي تعاني منها المدينة بسبب استهداف الاحتلال المتعمد لخطوط المياه الناقلة في مناطق مختلفة من المدينة.

وأوضحت أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خطين ناقلين في منطقة الصفطاوي أحدهما بقطر 16 انش والأخر بقطر 14 انش وسارعت طواقم لجنة الطوارئ في البلدية.

وبينت أن الخطين ينقلان نحو 600 كوب من المياه في الساعة من آبار المياه في منطقة بئر " النعجة " شمال المدينة ويغذيان المناطق الواقعة شمال غرب المدينة وأجزاء من مناطق غرب المدينة.

وأوضحت البلدية أنها بدأت بمعاينة الأضرار وايجاد حلول مؤقته لتقليل أزمة المياه التي تسبب بها الاحتلال بقصفه للخطين؛ من خلال بعض الإصلاحات المؤقتة.

و جددت بلدية غزة ادانتها لتدمير الاحتلال المتعمد و الممنهج للمنشأت المدنية والمرافق الحيوية داعية العالم الحر و المؤسسات الحقوقية والدولية لضرورة الضغط على الاحتلال لتجنيب استهداف المرافق المدنية حتى لاتتسع الأزمات الإنسانية في المدينة وتزيد من حالة نقص المياه.

وبلغ طول خطوط المياه التي استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان أكثر من 6 آلاف متر وتسببت في أزمة مياه وحالة عطش في بعض مناطق المدينة وقامت البلدية بإصلاح العديد من الخطوط المدمرة بشكل أولي وسريع وإعادة توصيل المياه لبيوت المواطنين.





