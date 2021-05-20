اصابة مستوطنين في بئر السبع بعد اطلاق رشقة صاروخية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:04 ص
20 مايو 2021
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لصابة مستوطنين في بئر السبع بعد اطلاق رشقة صاروخية من غزة

#هبة القدس #غزة تحت القصف

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