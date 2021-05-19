الشيخ عدنان: خطاب القائد النخالة يؤكد أن القدس أولا وأخيرا

قال القيادي الشيخ خضر عدنان إن خطاب القائد المجاهد زياد النخالة، يؤكد أننا خلف مقاومة مؤمنة استعدت لمواجهة المحتل وتتمسك بحقنا الفلسطيني كاملا.

وأضاف الشيخ عدنان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: خطاب القائد النخالة يجعل القدس أولاً وأخيراً.. ورهانه على شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام ١٩٤٨ والضفة جنبا الى جنب مع غزة العزة لن يخيب بقوته ومشيئته تعالى".

وتابع بالقول: توصيف القائد النخالة المنظومة الدولية بانحيازها للمحتل هو لسان حالنا في فلسطين فهم شركاء بجرائم الاحتلال".

وأوضح الشيخ عدنان أن خطاب المجاهد زياد النخالة وما رافقه تزامناً من قوة بأس المجاهدين في غزة يؤكد أن اليد العليا والكلمة الأخيرة ستكون لشعبنا ومقاومته الباسلة.