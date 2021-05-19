البيت الأبيض: الرئيس بايدن يتوقع التوصل لهدوء حقيقي اليوم بعد التوصل لتهدئة مع غزة

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، وأخبره أنه يتوقع خفضا كبيرًا من عدوان جيشه نهاية اليوم على قطاع غزة.

بحسب موقع "والا" العبري، توقع بايدن من نتنياهو أن يكون في طريقه لوقف العدوان والتوصل إلى هدوء حقيقي بعد التوصل التهدئة من غزة.

وأوضح الاعلام العبري، أن البيت الابيض يعمل جاهدًا لدعم وقف العدوان والتوصل إلى هدوء دائم وبناء طريق لمعالجة "أسباب الصراع".

وأفاد البيت الأبيض، في بيان له، بأنه أجرى أكثر من 60 اتصالا هاتفيا منذ الأسبوع الماضي مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة ودول أخرى.

من جهته، اتصل وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستين، بوزير الحرب بني غانتس وطالبه بإنهاء العدوان العسكري على غزة، وفق قناة كان العبرية.