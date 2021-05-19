الدفاع المدني بغزة يدعو مصر وقطر والأردن والعواصم العربية والإسلامية بضرورة توفير الدعم العاجل

توجه الدفاع المدني بغزة، اليوم الأربعاء، نداءً لمصر وقطر والأردن والعواصم العربية والإسلامية بضرورة توفير الدعم العاجل خاصة الإنقاذ والاطفاء والاسعاف لضمان تقديم الخدمات الإنسانية، في ظل التصعيد "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

وطالب مدير عام الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، في مؤتمر صحفي، بتوفير العتاد اللازم لعمل جهاز الدفاع المدني، لنستطيع مواجهة المخاطر التي تهدد بشكل جدي أرواح المواطنين والمجتمع المحلي في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأهاب شاهين، بالمؤسسات الحقوقية في قطاع غزة وخارجه، للضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال كل ما يحتاجه الجهاز من معدات وإمكانات لوجستية وفنية.

ونفذ جهاد الدفاع المدني، ما يزيد عن 900 مهمة من إنقاذ وإطفاء وإسعاف وتدخل سريع منذ بدء العدوان الحالي، رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد الممنوع دخولها منذ أكثر من 15 عاما لهذا الجهاز الإنساني والخدماتي,

أحدث التصعيد العسكري على القطاع، دماراً هائلاً في البنية التحتية لقطاع غزة، حيث تركزت هجمات الاحتلال على استهداف المواطنين الأمنين والعزل من أطفال ونساء وشيوخ، وفق المدير شاهين.

وذكر شاهين، أنه "بعد ثلاثة حروب اسرائيلية أتت على جميع مكونات وإمكانيات الجهاز، لم يتبق لنا سوى مركبات متهالكة، وعتاد بال لا يرتقي لمستوى الحدث ، ولا يلبي سرعة الاستجابة للحوادث الكبرى".