"بالتل": بطء في خدمات الانترنت في المحافظات الجنوبية ظهر اليوم لحين اصلاح الضرر

اعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" صباح اليوم الاربعاء 19/5/2021 ، ان بطءً سيطال خدمات الإنترنت في المحافظات الجنوبية للقطاع ابتداءً من ساعات الظهيرة ، نتيجة العدوان الاسرائيلي المتواصل الذي طال أحد المسارات الرئيسية لخطوط الألياف الضوئية الرابطة بين محافظات الوسطى والجنوب مع محافظة غزة وفي ذات الوقت فإنه أحد المسارات التي تصل غزة بالعالم وتعتبر كمسار احتياطي لخدمات الشبكات الخلوية الفلسطينية.

وبينت بالتل خلال بيان لها ان البطء على شبكة الانترنت سيتواصل لحين تمكن طواقمنا الفنية من إصلاح ما تم تدميره بأقرب وقت ممكن ضمن الإمكانيات المتاحة ، موضحةً انه حال تعرض مسارات أخرى للتدمير سيؤدي الى انقطاع الخدمات عن بعض المحافظات الجنوبية.

واكدت الشركة لمشتركيها الكرام انه بالرغم من تضرر شبكتنا ومقاسمنا في كثير من المناطق التي تعرضت للقصف؛ إلا أننا مستمرون في تقديم خدماتنا وسنعمل جاهدين من خلال طواقمنا على استمرار تقديم الخدمات بالشكل المطلوب ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة في ظل هذا العدوان الغاشم.