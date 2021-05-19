اليوم العاشر للعدوان : ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة لـ222 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء استمرار العدوان على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي لـ 222 شهيداً منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً، بعد ارتقاء اربعة شهداء فجراً ، ثلاثة منهم ارتقوا جراء قصف أحد الشقق السكنية بشارع الشهداء وسط مدينة غزة ، بالإضافة الى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين في قصف منزله قرب مقبرة الشيخ رضوان.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي حول تطورات العدوان الاسرائيلي المتواصل على محافظات قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، أن العدوان الإسرائيلي يستمر على المدنيين العزل والطواقم الطبية والمؤسسات المدنية والصحية في قطاع غزة بكل ضراوة مستخدماً فيه الاحتلال قوة تدميرية هائلة مخالفة للمواثيق الدولية.

وفيما يلي نص البيان:

- العدوان الهمجي الغاشم أدى حتى اللحظة الى ارتقاء 217 شهيداً , منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً بالإضافة الى 1500 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس, كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

- نحذر من تشريد عشرات الالاف من المواطنين في ظروف صحية ومعيشية قاسية سيتسبب في انتشار وباء كورونا والامراض المعدية وليس بمقدور وزارة الصحة متابعتها في مراكز الايواء وخاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي وما أعقبه من توقف للمختبر المركزي واستهداف المرافق الصحية.

- بعد توقف المختبر المركزي عن اجراء فحوصات فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بسبب الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال المركزية يجري استثمار مختبر الفيروسات الموجود في مؤسسة الإغاثة الطبية لتوفير فحص فيروس كورونا للمسافرين فقط نظراُ لمحدودية قدرة المختبر.

- تؤكد تجديد قرارها الخاص بإعفاء جميع مصابي الاعتداءات الإسرائيلية من رسوم الخدمات الصحية المتعلقة بالإصابة .

- نحذر من مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم والمؤسسات الصحية مما يشكل تهديدا لعملها واعاقة حركتها في اخلاء وإنقاذ ضحايا العدوان ونطالب المجتمع الدولي بتجريم تلك الانتهاكات ومحاسبة المحتل على جرائمه وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية .

- نطالب الجهات المعنية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من اجل فتح المعابر لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية وتسهيل حركة الجرحى والمرضى لاستكمال علاجهم في المستشفيات التخصصية خارج قطاع غزة.

- نحذر من استهداف منظومة الكهرباء في قطاع غزة وتأثيراتها الخطيرة على مجمل العمل الصحي وخدماته الحيوية وتعرض الادوية الحساسة والتطعيمات للتلف وكذلك تعطل الأجهزة الطبية.

- نجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات الاغاثية وتطلق نداءات استغاثة عاجلة لتوفير الدعم الفوري للمنظومة الصحية من الادوية والمستهلكات الطبية وسيارات الإسعاف وقطع الغيار للأجهزة الطبية .

- نثمن جهود وثبات كافة الكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة التي تمثل رأس الحربة في مواجهة العدوان الإسرائيلي في استبسالها لانقاذ حياة الجرحى ومواجهة جائحة كورونا والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية المعتادة للمرضى على مدار الساعة.