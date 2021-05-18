الشيخ عدنان: الشهيد إسلام زاهدة لبى نداء الجهاد لأجل الأقصى وغزة

نعى القيادي الشيخ خضر عدنان، الشهيد إسلام زاهدة، الذي ارتقى في مدينة الخليل أثناء تأدية واجبه الجهادي دفاعا عن القدس.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: نحتسب عنده تعالى أخانا المحرر إسلام غياض زاهدة الذي لبى نداء الجهاد دفاعا عن القدس والأقصى وغزة وداخلنا المنتفض".

وأضاف: تأتي عملية مجاهدنا البطولية على بعد أمتار فقط من أول عملية للجهاد الإسلامي منذ انطلاقتها والتي قتل فيها المستوطن أهارون جروسي عام ١٩٨٣ في مدينتنا العتيقة بخليل الرحمن".

وختم عدنان بالقول: سلام عليك أخانا أبا عمر إسلام وأنت تنتفض للقدس والأقصى المبارك وغزة وداخلنا المحتل وتعيد وصحبك الشهداء للضفة فعلها وصولتها جهاداً وثورة مُذكرا إيانا بعملية وادي النصارى(زقاق الموت) لأبطال سرايا القدس الاستشهاديين الهنيني والمحتسب وشاور وأبطال الخليل من الشهداء والأسرى والجرحى والمحررين".