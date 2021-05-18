أ. حلس: سنُعيد بناء المساجد المدمرة من جديد وكتل النيران وحمم اللهب لا ترهبنا

قال مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي أ. وليد حلس "أبو يحيى": "إن استهداف المساجد بغزة ليس غريباً على هذا العدو المجرم الذي يدنس ويعتدي على المصلين بالمسجد الأقصى المبارك، ويحرق بيوت الله في الضفة، ولا يكترث بحرمة دور العبادة، حتى الكنائس لم تسلم من عدوانه وجرائمه".

وأضاف أ. حلس في تصريحات اعلامية اليوم الثلاثاء: "سنُعمر ونعيد بناء المساجد التي دمرها جيش الاحتلال من جديد، لتصدح فيها صيحات الله أكبر على المعتدين -بإذن الله تعالى-، وسنبني أمام كل مسجد يدمر 10 مساجد".

وأوضح أن هذا العدوان المتكرر لم ولن يفت من عضد شعبنا، بل يزيده إصراراً وعزيمة وصلابة وقوة في مواصلة طريق ذات الشوكة، طريق الشهداء العظام، طريق الجهاد والمقاومة.

وأشار إلى أن شعبنا مؤمن بقضاء الله وقدره، ولا تُرهبه كتل النيران وحمم اللهب، قائلًا: "إن النصر صبر ساعة، ولن يهزم عسر يُسرين، سنخرج من بين الأنقاض رافعين شارات النصر".

ولفت مسؤول اللجنة الدعوية بحركة الجهاد الإسلامي إلى أن ما تصنعه المقاومة كان حصيلة إعداد لم ينقطع طيلة السنوات الماضية رغم التضييق والحصار، لقد أثبتت سواعد المجاهدين أن المِحنة تصنع منحة".