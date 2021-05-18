قانوني امريكي: بايدن يساعد "اسرائيل" لارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في فلسطين

اتهم خبير قانون أمريكي، أمس الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة "إسرائيل" على ارتكاب "جرائم حرب" و"إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يجعله "شريك أصيل" في هذه الجرائم.

أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة إلينوي فرانسيس بويل قال: "بموجب المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، يتحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف: "رغم التزام بايدن بموجب ذلك بصفته عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلا أن الرئيس بايدن منع مجلس الأمن 3 مرات متتالية من أداء واجباته والتزاماته بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وخلال 3 جلسات للمجلس، أحدثها الاثنين، حالت واشنطن، حليفة "إسرائيل"، دون التوصل إلى توافق بشأن إصدار بيان يدعو إلى الوقف الفوري للقتال.

ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كافة أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.

وتابع بويل: "ومن خلال إعاقة عمل المجلس، تساعد إدارة بايدن الآن وتحرض إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

وأردف: "لقد سمح بايدن عن علم باستخدام "إسرائيل" للأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقانون تصدير الأسلحة الأمريكية، واتفاقية توريد الأسلحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وبالتزامن مع العدوان المتواصل على غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري، وافقت واشنطن على صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، وفق صحيفة "معاريف" العبرية الاثنين.