لحظة بلحظة: أخر تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي (اليوم الثلاثاء 18-5-2021) عدوانه على قطاع غزة باستهداف المنازل المدنية والبنية التحتية والمقار والمؤسسات الحكومية والخاصة بشكل كبير جدًا.

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الطائرات المقاتلة الحربية اضافة الى الزوارق الحربية والمدفعية وطائرات الاستطلاع في استهداف سكان قطاع غزة الأمر الذي أدى إلى 212 شهيد وأكثر من 1300 اصابة مختلفة.

من جانبها، واصلت المقاومة الفلسطينية رشقاتها الصاروخية على بلدات ومدن إسرائيلية خاصة بلدات ما يعرف بغلاف غزة.

وتتابع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية آخر التطورات لحظة بلحظة:

11:20 الجزيرة: طائرات الاحتلال دمرت 7 منازل منذ صباح اليوم

11:18 غارة اسرائيلية جديدة شمال شرق قطاع غزة

11:15 غارة اسرائيلية جديدة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

11:13 جيش الاحتلال يصدر تعليمات عاجلة لسكان غلاف غزة بالتزام الملاجئ فورًا

11:10 اطلاق قذائف هاون تجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود شرق قطاع غزة

11:00 طائرات الاحتلال تشن غارات مكثفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

10:50 طائرات الاحتلال تشن غارات مكثفة في بيت حانون شمال قطاع غزة

10:42 استهداف منزل سكني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

10:40 مدفعية الاحتلال تواصل اطلاق القنابل تجاه الشمال والشمال الشرقي لقطاع غزة

10:24 جيش الاحتلال يزعم: قصفنا 10 منصات للصواريخ كانت جاهزة ومصوبة تجاه "تل أبيب"

10:15 الغارة الإسرائيلية على خان يونس جنوبي غزة استهدفت مركزا للتدريب تابعا للمقاومة الفلسطينية.

9:40 الزوارق الحربية تطلق عدد كبير من القذائف باتجاه الشاطئ غرب خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة

9:32 حريق كبير جدًا في مبنى وسط بئر السبع جراء سقوط استهدافها بصاروخ اطلق من غزة

9:27 جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إسقاط طائرة بدون طيار كانت تقترب من الحدود الشمالية الشرقية لـ"إسرائيل" بعد رصدها ومراقبتها

9:18 جيش الاحتلال: 62 طائرة استهدفت 65 هدفًا في غزة الليلة الماضية

9:15 مدفعية الاحتلال تجدد قصفها في منطقة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.