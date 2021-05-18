مفتي سلطنة عمان: المقاومة الفلسطينية غسلت عار الأمة

أشاد مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالمقاومة الفلسطينية، قائلا إنها "غسلت جبين الأمة من العار".

وقال الخليلي إن مشكلات الأمة "لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين".

في وقت سابق، أشاد مفتي السلطنة بأهل القدس، والمرابطين بالمسجد الأقصى، بعد تصديهم للاقتحامات الشرسة لقوات الاحتلال.

وقال: "إن أعظم ما يدعو إلى الحسرة والأسف أن تنحرف الأهواء بالأمة في أهم قضاياها المصيرية، التي تعد من صميم عقيدتها، كما هو الشأن في قضية المسجد الأقصى".

إن المقاومة الباسلة ببطولتها النادرة وتضحياتها العظيمة وخططها الموفقة غسلت عن جبين هذه الأمة عارًا تلطخت به ردحًا من الزمن، فتمرغت في أوحال الذل، وتساقطت في دركات الهون، وقد أثبتت المقاومة بذلك أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين. pic.twitter.com/yLlylpXao8 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 16, 2021

على جانب آخر، قال مفتى ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، إن ما يجري في بيت المقدس هو قضية الأمة الإسلامية كلها، وعلى المسلمين أن يهبوا بكل ما يملكون نصرة للأقصى.

وأضاف المفتي أن "كل من يملك شيئا لا بد أن يفعله، فإن الله سيسألنا: لماذا تركتم الجهاد؟ (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما)".

وأفتى الغرياني بأن نصرة أهل فلسطين فرض عين.