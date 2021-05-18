"أنس" يرثي خطيبته الشهيدة "شيماء" بكلمات مؤلمة

كتب أنس اليازجي إلى خطيبته الشهيدة شيماء أبو العوف التي انتشلت جثمانها من تحت الركام بعد يومين من عمليات البحث.

حسناً شيماء

أحبك جداً و بعد ..

انا الآن تحت القصف كما دائماً من اللحظة التي أغلقنا فيها الهاتف منذ ثلاثة أيام و خمسة صواريخ على بيت عائلتك ،

منذ آخر بروفا لفستان العرس و معجون الحناء

منذ آخر الكلام و طيب المقام

منذ عيد و زغاريد

وجارات وصديقات و مواعيد لحفل الزفاف

منذ أول اولادنا المؤجلين وأول عنادكِ

أقول : أريد طفلاً واحداً

وتقولين : لا / بل عشيرة .

أحبكِ جداً و بعد .. أنا الآن تحت القصف كما دائماً

يدي في جيبي و عقلي في مكانه

أقول : يا شيماء

مرًَت طائرة

سقطَ الجرس و المئذنة

و تقولين : لا بأس

الصلاةُ صاعدة

أقول : يا شيماء دمروا الأبراج

و تقولين : لا بأس / بَقي الحَمام

أقول : حطَّموا النافذة

و تقولين : أحسنْ ، بهذا أصبح الضوء حراً

أحبك جداً ..

وحيث أنني الآن تحت القصف كما دائماً

و تحت الدمار

سيأتِ التُجَار و الفُجَار، وتبدأ المؤتمرات ، ويُفتح المزاد على البلاد و على ما تبقى من عباد

سيشكلون لجنة لإعادة الإعمار واعادة الأبراج

والبيوت المهدمة

وبيتنا يا حبيبتي

بيتنا الصغير الذي سوّيناه حجراً على حجر ، ثم غَرِقنا في الديون والأقساط

وغَرِقنا في الشجار على لون الكنب

ولون الحيطان ، وفي أي مكانٍ من حديقة بيتنا سنزرع شتلة العنب

ستُعاد لنا الشوارع

والمآذن و الحدائق

والكهرباء

وخطوط الماء

أقول : وقد توقف القصف

من يعيد لشيماء الدماء .

في الصورة الشهيدة / شيماء أبو العوف