فجراً.. سلسلة غارات عنيفة على شمال قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت عدة مناطق في شمال قطاع غزة وهي: الكرامة وجبل الريس وبيت لاهيا والمقوسي والشيخ زايد وقليبو وجبل الكاشف.

وافاد مراسلنا ان سلسلة الغارات هذه كانت عنيفة ومكثفة قام الطيران الحربي "الاسرائيلي" خلالها بشن حوالي 50 غارة على المناطق المستهدفة.

كما افاد مراسلنا انه خلال هذه الغارات قام الطيران الحربي بقصف عدة شوارع ومفترقات في منطقة شمال غزة.

فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات في هذه الغارات.

وجدير ذكره انه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي عدوانها الهمجي على قطاع غزة، ما أسفر حتي اللحظة عن ارتقاء 212 شهيداً وإصابة 1400 مواطنًا جراء عدوان المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة.