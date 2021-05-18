طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات غرب مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات استهدفت شقق سكنية ومقار حكومية غرب مدينة غزة

وأفاد مراسلنا ان طائرات الاحتلال الحربية دمرت مبنى جهاز الأمن الداخلي غرب مدينة غزة بشكل كامل وتسويته بالأرض بعد استهدافه بعدد من الصواريخ.

كما استهدفت الطائرات منتزه الأزهر ومكتب شؤون الأسرى قرب ساحة الكتيبة غرب غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي عدوانه الهمجي على قطاع غزة ، ما أسفر حتي اللحظة عن ارتقاء 212 شهيداً وإصابة 1400 مواطنًا جراء عدوان المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة.