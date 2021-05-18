بايدن يدعم وقف إطلاق النار من خلال مكالمته مع "نتنياهو"

أعرب الرئيس بايدن، يوم أمس الإثنين، عن دعمه لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس في قطاع غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقاً للبيت الأبيض كانت هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس علنًا إلى وقف إطلاق النار على مدار أسبوع من الجهود الدبلوماسية المكثفة لتخفيف العنف حيث أدى إطلاق صواريخ حماس والضربات الجوية الإسرائيلية الانتقامية إلى ترويع المنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان للمكالمة "أعرب الرئيس عن دعمه لوقف إطلاق النار وناقش مشاركة الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين لتحقيق هذه الغاية".

وتعتبر مصر محاوراً أساسياً في التعامل مع حماس والتفاوض مع "الإسرائيليين" بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في حين لا تتحدث الولايات المتحدة مع حماس التي تصنفها منظمة "إرهابية".

وواجه بايدن ضغوطًا متزايدة من الديمقراطيين قبل الدعوة يوم الاثنين، لا سيما بعد غارة إسرائيلية على مبنى في غزة كان يضم وكالة أسوشيتد برس ومنظمات إعلامية دولية أخرى.

ويصر مسؤولون "إسرائيليون" على أن الضربة كانت مبررة وأن حماس تعمل انطلاقا من المبنى الذي قصف يوم السبت. المكالمة بين بايدن ونتنياهو يوم الاثنين هي الثالثة في أقل من أسبوع مع تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس.

وجدد الرئيس دعمه الراسخ لحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية ، ورحب بالجهود المبذولة للتصدي للعنف الطائفي وإحلال الهدوء في القدس ، وشجع إسرائيل على بذل كل جهد ممكن لضمان حماية المدنيين الأبرياء.