أولا بأول.. متابعة ميدانية للعدوان "الإسرائيلي" على غزة لليوم التاسع على التوالي

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة الى ردود فعل المقاومة الفلسطينية إزاء العدوان الصهيوني على شعبنا.

وننقل إليكم الأحداث تباعًا لحظة بلحظة:

12:42 غارتان تستهدف محيط منطقة التعليم شمال الشيخ زايد

12:00طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في محيط أبراج المقوسي غرب غزة

11:58 بعد قليل.. سرايا القدس تبث مشاهد لرمايات هاون تجاه مواقع وحشودات العدو في غلاف غزة ضمن معركة «سيف القدس»

11:56 المتحدث باسم جيش الاحتلال: المدفعية "الإسرائيلية" قامت بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران من داخل لبنان

11:54 الصحة الفلسطينية: إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر وصلت من عين قينيا الى المستشفى الاستشاري برام الله، وحالته مستقرة

11:52 وصول 3 إصابات لمشفى الشفاء نتيجة لاستهداف شقة سكنية في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق غزة.

11:51 زوارق الاحتلال تطلق قذائفها تجاه شواطئ غزة.

11:45 طائرات الاحتلال تستهدف أرض زراعية قرب محطة الخزندار في منطقة التوام شمال قطاع غزة

11:45 سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مدينة تل أبيب وتطلق رشقات صاروخية باتجاه سديروت وعسقلان ولخيش.