نتنياهو: سنواصل التصعيد العسكري على قطاع غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، "سنواصل التصعيد العسكري على قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو، بعد انتهاء المشاورات الأمنية مع قادة جيش الاحتلال، أن "التوجهات الاستمرار بالضربات ستتواصل على قطاع غزة"، حتى ما وصفه بإعادة "أمن إسرائيل".

من جهته، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، أن المعركة على غزة ستتواصل يومين آخرين، وأن جيشه سيزيد خلالها من حجم العمليات العسكرية.

ويستمر العدوان "الإسرائيلي" على غزة، لليوم الثامن على التوالي، وسط ارتقاء 212 شهيد و1400 إصابة بجراح مختلفة، فيما دمرت طائرات الاحتلال عشرات المنازل والابراج السكنية.