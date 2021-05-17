بايدن يعتزم الاتصال بنتنياهو مساء اليوم بشأن العدوان على غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم الاتصال برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهي المرة الثالثة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وبحسب قناة "كان" التلفزيونية (رسمية)، فإن بايدن سيتصل بنتنياهو هاتفيا مساء اليوم، ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى.

يوم السبت الماضي، أجرى رئيس الولايات المتحدة بايدن اتصالين هاتفيين منفصلتين مع نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وسبق ذلك، اتصال أجراه الرئيس الأمريكي مع نتنياهو الأربعاء الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال شن عدوانه العسكري على قطاع غزة، مخلفًا مئات الضحايا والجرحى جلهم من المدنيين، إضافة إلى تدمير المنازل المأهولة والابراج السكنية وعيادات ومباني صحية ورياض أطفال.