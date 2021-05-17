الكيلة: قصف الاحتلال للمقرات الصحية في غزة تنكر للقوانين الدولية والانسانية

اعتبرت وزيرة الصحة الفلسطينية في رام الله د. مي كيلة، اليوم الاثنين، قصف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الصحية واستهدافه للكوادر الصحية والطبية، آخرها قصف مبنى لوزارة الصحة وعيادة الرمال في قطاع غزة، "دليل واضح على تنكر إسرائيل لكل المحرمات وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت د. الكيلة، في تصريح صحفي: إن "العديد من الأطباء والعاملين في وزارة الصحة اصيبوا خلال قصف الاحتلال لمبنى الوزارة وعيادة الرمال"، مشيرةً إلى أن العمل في المختبر المركزي الوحيد لفحص فيروس كورونا في قطاع غزة، قد توقف.

وتمنت الوزيرة، السلامة التامة لجميع أبناء شعبنا وللكوادر الطبية والصحية التي تبذل قصارى جهدها في ظل هذا العدوان الهمجي.