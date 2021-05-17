توقف عمل المختبر المركزي الوحيد لفحص "كورونا" بسبب تعرضه للقصف

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:36 م
17 مايو 2021
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توقف عمل المختبر المركزي الوحيد لفحص "كورونا" بسبب تعرضه للقصف

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