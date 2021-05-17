سرايا القدس تمطر مدينة أسدود وعسقلان ونتيفوت بصليات صاروخية كبيرة

أمطرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 17/5/2021، مدينة أسدود وعسقلان ونتيفوت بصليات صاروخية كبيرة.

وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب :"سرايا القدس: عذراً يا جمهور المقاومة فإن ساعة البهاء قد عادت للوراء ساعتين ودقت اليوم في تمام السابعة وفاءً لصديق البهاء الشهيد القائد حسام أبو هربيد ودماء الأبرياء.

وكانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس زفت اليوم الاثنين في بيان لها، الشهيد القائد حسام أبو هربيد قائد سرايا القدس في لواء الشمال.

وأكدت الحركة ان الشهيد القائد ابو هربيد قضى مقبلاً غير مدبر، وقد عرف بصلابته بالدفاع عن أرضه.