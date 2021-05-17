أبو عبيدة: نحذر العدو إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الأمنة سنعاود قصف "تل أبيب"

حذر أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين 17/5/2021، العدو أنه سيعاود قصف تل أبيب في حال لم يتوقف عن قصف البيوت الآمنة.

وقال أبو عبيدة في تصريح له على الهواء مباشرة عبر فضائية الأقصى :"لقد كثّف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية في الساعات الأخيرة، وبناءً عليه فإننا نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر، "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".