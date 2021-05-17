"إسرائيل" تقتل طبيبَين خلال عدوانها على غزة

قتلت "إسرائيل" خلال عدوانها على قطاع غزة، طبيبَين فلسطينيَين، وطالبة في كلية "طب الأسنان"، خلال عدوانها على مدينة غزة، أمس الأحد، والذي أسفر عن استشهاد 42 شخصاً.

والطبيبان اللذان قتلتهما إسرائيل، هما أيمن أبو العوف رئيس "قسم الباطنة" في مجمع الشفاء (أكبر مشافي القطاع)، ومعين العالول أخصائي الطب النفسي.

وقُتل في ذات المجزرة، ابنة الدكتور أبو العوف "شيماء" التي تدرس في السنة الثالثة في كلية طب الأسنان.

واستشهد الطبيبان في قصف إسرائيلي عنيف، استهدف حي سكني كامل في منطقة شارع الوحدة، بحي الرمال وسط مدينة غزة، فجر الأحد الماضي.

وأدى القصف العنيف، إلى وقوع مجزرة بحق المواطنين الفلسطينيين الآمنين حيث تدمرت عشرات الشقق السكنية على رؤوسهم دون سابق إنذار.

ووفقاً لوزارة الصحة بغزة، فقد بلع عدد شهداء تلك المجزرة 42 شهيداً، بينهم 10 أطفال و16 سيدة.

انتهاك للقانون الدولي

وتعليقاً على استهداف إسرائيل للطبيبين، قال المدير العام لمجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية إن ما حصل "يمثل جريمة حرب وانتهاك واضح للقانون الدولي، الذي يصنف الطواقم الطبية على أنها (أعيان مدنية) يحظر استهدافها في أوقات النزاعات".

وأضاف في حديث خاص لوكالة الأناضول إن إسرائيل "استهدفت المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، دون مراعاة لأي اعتبار".

وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية "قتلت الدكتور أيمن أبو العوف رئيس قسم الباطنة في مجمع الشفاء والأستاذ الجامعي، وابنته (شيماء) التي تدرس طب الأسنان والطبيب معين العالول، الذي يعمل في مجال الطب النفسي، بقصف منزلهما وسط مدينة غزة".

وأضاف خلال حديثه "الاحتلال لا يراعي حرمة أي شيء، لأنه يريد إرباك الجبهة الداخلية".

وطالب المؤسسات الدولية بضرورة التدخل "لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق القطاع الصحي في غزة".

وقال أبو سلمية "إن إسرائيل تستهدف أيضاً الشوارع التي تؤدي إلى المستشفيات وتدمرها لمنع وصول سيارات الإسعاف".

ودعا في ختام حديثه إلى "توفير الحماية الدولية للأطباء والمنشآت الصحية في قطاع غزة".

تخليداً للذكرى

وتخليداً لذكرى الأطباء الشهداء والطبيب أيمن أبو العوف بشكل خاص، أعلنت وزارة الصحة بغزة إطلاق اسمه "على قاعة التعليم في المبنى الاداري بمجمع الشفاء الطبي".

وقال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، في بيان صدر عنه "تخليداً لهذه القامة، نعلن إطلاق اسم الشهيد، على القاعة التعليمية، عرفانا بنبل أخلاقه وبما قدم لأبناء شعبه ووطنه".

وفي بيان أصدرته، عقب استشهاد أبو العوف، طالبت وزارة الصحة "المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الانسانية والحقوقية الوقوف عند مسؤولياته وأن يتقدم بخطوات عاجلة لثني الاحتلال عن ممارساته العدوانية ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا وطواقمنا الطبية ومؤسساتنا الخدماتية والصحية".

نعي مجتمعي

ونعى النشطاء والإعلاميون والحقوقيون الشهيدين الطبيبين، في تغريدات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الإعلامي الفلسطيني في قناة الجزيرة تامر المسحال عبر حسابه في "تويتر"، "استشهاد اثنين من الأطباء المعروفين والمرموقين في غزة جراء الغارات الإسرائيلية".

وقال الحقوقي مصطفى إبراهيم في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "الدكتور أيمن أبو عوف قامة تعليمية، عرفناه بنبل أخلاقه وبما قدم لأبناء شعبه ووطنه".