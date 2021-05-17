قطر توزع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمتضررين بغزة

وزعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم الاثنين 17/5/2021، مساعدات إغاثية عاجلة، لأهالي الشهداء والمتضررين من العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثامن على التوالي في قطاع غزة.

وقال محمد العمادي، رئيس "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" (تتبع وزارة الخارجية القطرية)، في بيان، إن لجنته "بدأت في عملية توزيع تلك المساعدات".

وأوضح، أن المستفيدين من المساعدات هم من "أصحاب المنازل المدمّرة بشكل كامل، وبشكل جزئي بليغ، وعوائل الشهداء، في جميع محافظات القطاع".

وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي لـ"التخفيف عن أهالي الشهداء ولتمكين المتضررين من شراء المستلزمات الأساسية وتوفير الاحتياجات العاجلة، ودفع إيجارات السكن المؤقت".

ولفت إلى أن هذه المساعدات تندرج ضمن "الجهود التي تبذلها قطر للتدخل العاجل لمساندة سكان القطاع".

ويواصل جيش الاحتلال، منذ 10 مايو/أيار الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا، و35 سيّدة، وإصابة 1305 آخرين بجراح مختلفة.