المحلل لافي: صورة النصر للاحتلال في الاغتيال فشلت والتخبط سيد الموقف لدى "إسرائيل"

رأى المختص في الشأن الصهيوني أ. حسن لافي، اليوم الاثنين 17/5/2021، أن صورة النصر للاحتلال "الإسرائيلي" في عمليات الاغتيال فشلت وصواريخ المقاومة لا زالت تنطلق على الكيان الصهيوني.

وأوضح لافي في تصريح له، على شاشة قناة القدس اليوم الفضائية خلال تغطية مباشرة للأحداث بغزة، أن سرايا القدس عندما أعلنت عن انطلاق رشقاتها رداً على استشهاد القائد حسام ابو هربيد فهي صادقة وتظهر بالصوت والصورة.

واعتبر، أن الاعلام العبري فشل امام قوة المقاومة الفلسطينية ويحاول إبراز صورة انتصار للجيش الصهيوني، لافتاً إلى أن هناك دلائل تجعل من شكوك الجبهة الصهيونية الداخلية حقيقة أن الجيش يكذب عليهم.

وقال لافي:"هناك الكثير من الخسائر البشرية والمادية والاعلام العبري يخفي ذلك، وما زال التخبط سيد الموقف في كيان الاحتلال".

وتابع لافي:"عمليات الاغتيال مؤلمة ولكن هذا عدوان صهيوني وعلينا أن نتحمل، فدماء الشهداء القادة حسام ابو هربيد وباسم عيسى لم تذهب سدى.

وشدد لافي على أن الاعلام العبري في ورطة حقيقية فهو لا يستطيع ايقاف الصورة على المواقع والمنصات الإعلامية.