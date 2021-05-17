الناطق باسم الجهاد يشيد بمشيعي أبو هربيد: دافع للمقاومة واستمرارها وتصاعدها

أشاد طارق سلمي الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي بقطاع غزة، اليوم الاثنين 17/5/2021، بالحشود الكبيرة التي شاركت في تشييع الشهيد القائد حسام أبو هربيد في مدينة بيت حانون، مؤكداً أنها دليل على أن الشهادة والشهداء يشكلون دافعاً للمقاومة واستمرارها وتصاعدها.

وقال سلمي عقب تشييع الشهيد أبو هربيد:"إننا شعب يزداد عنفواناً وتصميماً على القتال. "

وأضاف:"إن الشهيد القائد حسام أبو هربيد قدوة لكل الشباب لا سيما بعد أن ارتقى في قلب المعركة وعلى خطوط المواجهة المتقدمة. "

وحيا سلمي، جماهيرنا الابية في محافظة شمال غزة وفي بيت حانون وفي كل محافظات غزة التي تستبسل في المواجهات ولم يكسرها الشدائد ولا الظلم والحصار .