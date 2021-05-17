الجهاد والسرايا يزفان الشهيد القائد حسام أبو هربيد قائد لواء الشمال

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس اليوم الاثنين، الشهيد القائد حسام أبو هربيد "أبو عبيدة" قائد لواء الشمال في سرايا القدس، والذي استشهد وهو في معركة سيف القدس يتنقل بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ويتابع سير عمليات المقاومة في محافظة شمال قطاع غزة.

وقالت الحركة:" ارتقى شهيدنا المبارك أبو عبيدة مقبلاً غير مدبر، وهو الذي عرفه المجاهدون بصلابته في الدفاع عن أرضه وشعبه متمسكاً بسلاحه محباً لأهله وإخوانه متوحداً ومتعاوناً مع رفاق الدرب والسلاح في فصائل المقاومة، وقد كان الشهيد حسام نموذجاً في القيادة والجندية وفي أداء مهامه وواجباته".

وأكدت أن المقاومة مستمرة وباقية وأن حسم الصراع لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال ورحيله عن كل شبر من أرضنا.