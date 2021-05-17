قذائف فسفورية.. مجازر ودمار هائل مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على غزة

شنّت المقاتلات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين سلسلة غارات مكثفة وعنيفة جدا على أنحاء متفرقة بقطاع غزة وضربت عشرات الغارات الإسرائيلية المتزامنة عدة مناطق جنوبي وغربي مدينة غزة وشمالي القطاع.

ووفق شهود عيان فقد استهدف القصف الإسرائيلي مواقع للمقاومة الفلسطينية وأراضٍ زراعية وشوارع وبنى تحتية كما أدى لتدمير مقار أمنية جنوبي وغربي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في شمال غزة إن مدفعية الاحتلال أطلقت منذ الصباح 8 قذائف فسفورية، وإن الاحتلال يدمر البنى التحتية ويستهدف الطرق لعرقلة عمل الدفاع المدني، وأضاف “نفتقر لأدنى الاحتياجات وإسرائيل تمنع إدخال الآليات والمساعدات لنا”.

واندلع حريق هائل جراء غارات للاحتلال على مصنع للإسفنج في غزة بينما تواجه فرق الإطفاء صعوبة في السيطرة عليه. وقصفت طائرات الاحتلال فجرا منازل في دير البلح وسط القطاع، وحي الزيتون جنوبا، وحي الشجاعية شرقا.

وقال جيش الاحتلال إن هجمات الليلة الماضية على غزة كانت المرحلة الثالثة من عملية حارس الأسوار، وأضاف أنها استهدفت بشكل مكثف مشروع الأنفاق العملاق لحركة حماس.

وتسبب القصف المستمر لليوم السابع على التوالي بأضرار كبيرة في منازل ومبان سكنية إضافة لتدمير واسع في الشوارع ومفترقات الطرق. كما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مربعات سكنية بمحيط الأماكن المستهدفة.

من جهة أخرى أطلقت زوارق حربية إسرائيلية متمركزة في عرض البحر نيران قذائفها صوب شواطئ مدينة غزة وشمالي القطاع. وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية.

وفي وقت سابق من ليل الأحد/الاثنين قصفت الطائرات الإسرائيلية عددا من المنازل والأراضي الزراعية في مدينتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع ومحافظة وسط القطاع، أدت لاندلاع حريق بإحدى الأراضي الزراعية.

ومنذ أيام يعمد الجيش الإسرائيلي منتصف كل ليلة على شنّ سلسلة غارات عنيفة ومتتالية من دون سابق إنذار على أهداف في مناطق عدة بقطاع غزة.

وتتسبب تلك الغارات بحالة هلع بين السكان بفعل الأصوات الشديدة التي تنتج عنها، والدمار الواسع الذي تخلّفه علاوة عن أنها خلفت مجازر بحق عائلات كاملة.

وكان آخر هذه المجازر فجر الأحد حيث استشهد 42 فلسطينيا بينهم 10 أطفال و16 امرأة بعد تدمير عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها من دون سابق إنذار في شارع الوحدة بحي الرمال غربي مدينة غزة.

ومنذ 10 مايو/آيار الجاري يتواصل تصعيد عسكري وميداني كبير في قطاع غزة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جميع مناطق قطاع غزة ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

حصيلة العدوان

خلال الأيام السبعة الماضية ارتكبت إسرائيل مجازر راح ضحيتها عدد من العائلات الفلسطينية التي أُبيدت بعضها بشكل كامل.

كما غيّرت غارات الاحتلال من طبيعة المظهر العام لمعالم عدة مناطق حيوية في مدينة غزة محوّلة إياها إلى خراب وأكوام من الركام والرماد.

وتعرّضت البنى التحتية في مناطق القطاع المختلفة من شبكات المياه، والصرف الصحي، وخطوط الكهرباء، للتدمير.

وارتفع عدد ضحايا العدوان ا الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ الإثنين الماضي إلى 197 شهيداً بينهم 58 طفلا و34 امرأة، إضافة إلى 1235 جريحا، وفي الضفة الغربية وصل عدد الشهداء إلى 21 شهيداً ومئات الجرحى وفق وزارة الصحة، فيما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.‎

عدد الغارات

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية نحو 1200 غارة واعتداء منذ بداية العدوان بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي.

وذكر البيان إن الغارات تركّزت على المنازل والمباني السكنية، والمقرات الحكومية، والبنى التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء.