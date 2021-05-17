الأونروا: نزوح 42 ألف فلسطيني بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم الاثنين أن 42 ألف فلسطيني نزحوا داخليا في قطاع غزة عن منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على سكان القطاع.

وقال المتحدث باسم (الأونروا) في غزة: "إن النازحين لجأوا إلى 50 مدرسة تديرها الوكالة، وأصبح أكثر من 2500 شخص بلا مأوى بعد ما تم تدمير منازلهم.

ومنذ الاثنين، تشن "إسرائيل" عدوانا على قطاع غزة بالطائرات والمدافع، أسفر عن استشهاد 197 فلسطينيا من بينهم 47 طفلا و29 سيدة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، ما أدى لمقتل 10 إسرائيليين وإصابة المئات، بحسب وسائل إعلام عبرية.