8 ملايين دولار خسائر شركة الكهرباء بغزة منذ بداية العدوان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:33 ص
17 مايو 2021
اندلاع حريق كبير في محطة كهرباء عسقلان
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أوضح المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، أن التقديرات الأولية لخسائر الشركة بلغت 8 ملايين دولار منذ بداية العدوان الإسرائيلي الاثنين الماضي 10-5-2021 حتى صباح اليوم الاثنين 17-5-2021.

وطالب المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر كرم أبو سالم وإدخال الوقود لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع، علمًا أن كميات الوقود المتوفرة تساعدنا على تشغيل الكهرباء ليومين أو ثلاثة أيام كأقصى حد.

وأشار إلى أن طواقم الشركة غير قادرة على الوصول إلى المناطق المستهدفة جراء قصف الاحتلال للطرق.

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