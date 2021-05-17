شركة كهرباء غزة تحذر من توقف محطة الوقود بشكل كامل مساء اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:19 ص
17 مايو 2021
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شركة كهرباء غزة تحذر من توقف محطة الوقود بشكل كامل مساء اليوم

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