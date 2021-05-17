"دعم الصحفيين" تدعم موقف "مراسلون بلا حدود" بتقديم شكوى ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية

أكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين ومقرها جنيف اليوم الاثنين، دعمها لموقف منظمة مراسلون بلا حدود الداعي لتقديم شكوى ضد "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية لقصفها مقرات إعلامية في غزة.

بدورها اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود ان استهداف "إسرائيل" مقرات إعلامية في غزة قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب.

وأكدت اللجنة أنها وثقت عشرات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لاسيما بعد تدمير البنايات التي تحتوي على مكاتب تلفزة لمؤسسات عربية مثل شبكة الجزيرة ووكالة AP الامريكية علاوة على تدمير نحو ٢٧ مؤسسة اعلامية فلسطينية من فضائيات وإذاعات وصحف ومواقع وشركات إنتاج ومراكز تدريب وإصابة نحو ١٠ آخرين بفعل الغارات الإسرائيلية.

كما شددت على أهمية ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بغزة كي لا يفلتوا من العقاب.

يشار انه كانت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقدمت بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدما استهدفت ضربات للاحتلال الإسرائيلي مقرات إعلامية في غزة، معتبرة أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب".

وجاء في الشكوى " دُمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية"، في إشارة إلى قصف استهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.

وتابعت "مراسلون بلا حدود" في شكواها الموجّهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة والتي تحمل تاريخ 16 أيار/مايو، أنّها "تعتبر أنّ الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من ميثاق روما".

وأضاف نصّ الشكوى أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جداً بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضاً التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين".